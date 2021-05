Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții in ediția 40 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, difuzata in data de 30 mai 2021. Sorin Bontea a folosit o amuleta puternica pentru a inlocui un concurent din echipa sa cu un altul dintr-o alta echipa.

- Dupa cel de-al cincilea duel, jurații din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” au degustat farfuriile concurenților și au cordat note. Totuși, jurizarea a fost presarata și cu surprize și discuții aprinse intre chefi.

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1, o noua confruntare intre echipele sezonului 9 ”Chefi la cuțite” va ridica presiunea la cote maxime. Caștigator detașat in ultima ediție, chef Scarlatescu va intra...

- Viorica Manga, fosta colega a lui Chef Sorin Bontea, a venit in sezonul 9 Chefi la cuțite pentru a-i face o surpriza și a pregati o placinta cu branza cu care "i-a terminat" pe cei doi foști soți.

- Luni seara, Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența și s-a situat in topul preferințelor telespectatorilor. Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena1 a obținut la nivelul publicului comercial...

- Majda Aboulumosha i-a surprins pe cei trei bucatari de la „Chefi la cuțite” cu un preparat dulce, pe care, insa, l-a mai facut doar o singura data in viața ei. Și deși cunoscuta prezentatoare are un laborator propriu in care prepara tot felul de prajituri și torturi, aceasta a hotarat sa mizeze pe o…

- Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica, a intrat de curand in atenția publicului, dupa ce a cantat cu tatal lui. Tot impreuna, cei doi au participat și la Chefi la Cuțite, iar tanarul a povestit mai multe despre el. La fel de talent precum tatal sau, acum Radu Ștefan participa la […]…

- Dupa ce a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, chef Catalin Petrescu a decis cine primește amuleta 11 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.