Scurgere de gaze în Sectorul 4, după fisurarea unei conducte. Au intervenit pompierii și Distrigaz Primaria Sectorului 4 a anunțat joi seara, 6 iunie, ca a fost o scurgere de gaze pe strada Reșița, din cauza unei fisuri la o conducta, dar echipajul Distrigaz a reușit sa opreasca scurgerea.„Scurgere de gaze in zona Reșița din Sectorul 4. Echipajele de la ISU și de la Distrigaz sunt la fața locului pentru a interveni de indata. Strada Reșița, din Sectorul 4, la intersecția cu strazile Gradiștea și Huedin, a fost blocata in aceasta seara, din cauza unei scurgeri de gaze produsa de fisurarea unei conducte de gaze”, a transmis primaria condusa de Daniel Baluța.Situația a fost semnalata de o persoana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

