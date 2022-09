Scurgere de gaze din conductele Nord Stream! SABOTAJ, spune Ursula von der Leyen

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbeste despre sabotaj in legatura cu scurgerile de gaze naturale din Nord Stream 1 si 2. "Orice perturbare deliberata a infrastructurii energetice europene este inacceptabila si va duce la cel mai puternic raspuns posibil", a transmis oficialul…

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN).

- ”Distrugerea care a avut loc in aceeasi zi simultan pe trei siruri ale conductelor de gaze offshore ale sistemului Nord Stream este fara precedent. Nu este inca posibil sa se estimeze momentul repararii infrastructurii prin care se transporta gazele”, se arata intr-un comunicat al companiei. In septembrie,…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat in favoarea aducerii lui Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina.„Putin trebuie sa piarda acest razboi si sa fie tras la raspundere pentru actele sale, aceasta este important pentru mine”, a declarat Ursula von…

- Joi, 15 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev intr-o vizita de lucru. Aceasta este a treia vizita in Ucraina de la inceputul razboiului. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la mesajul președintelui Comisiei Europene pe Twitter. {{621195}}"Sint…

- Cei 27 de ministri de finante ai UE au dat unda verde unui nou ajutor de cinci miliarde de euro pentru Ucraina in scopul de a o ajuta sa faca fata consecintelor razboiului.Aceasta asistenta sub forma de imprumut, propusa de Comisia Europeana, reprezinta a doua transa dintr-un pachet maxim de noua miliarde…

- Masurile de interventie in regim de urgența ale Uniunii Europene(UE) pe piata de energie vor include si sprijin pentru producatorii de electricitate care se chinuie sa gaseasca suficiente lichiditati pentru a garanta tranzactiile pe fondul fluctuatiilor mari ale preturilor la gaze naturale, transmite…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…