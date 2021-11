Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (SPLCEP) Ploiești, informeaza cetațenii ca activitatea de relații cu publicul in cadrul acestei instituții se va desfașura, pe perioada starii de alerta, incepand de astazi, 15 noiembrie a.c., in baza unui…

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID – 19, la Rașnov, in perioada 03 – 27 septembrie, pot merge la centrul de vaccinare din cadrul policlinii sa-și ridice voucherele, in valoare de 100 de lei. Tichetele valorice se acorda doar celor, care au terminat schema completa de vaccinare in perioada…

- Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile urmarite:Proiectul dat are drept scop sporirea protecției sociale a familiilor defavorizate prin acoperirea cu Programul de ajutor social a unui numar mai mare a acestor familii in sezonul rece a anului 1

- USR propune in programul de guvernare 10 masuri in domeniul Agriculturii, iar una dintre acestea vizeaza finalizarea Planului National Strategic 2021-2027 (PNS) pentru a beneficia de fonduri europene pe perioada 2023-2027. "Fonduri europene fara birocratie si incurajarea fermelor romanesti. Finalizarea…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…

- Incepe perioada de inregistrare in programul Diversity Visa 2023 Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Departamentul de Stat anunța ca perioada de înregistrare în programul Diversity Visa 2023 începe miercuri și se încheie pe 9 noiembrie, la ora…

- Asfaltarea și plombarea strazilor din municipiul Bacau a fost demarata de Primaria Bacau tocmai la jumatatea lunii august. Astfel, pana in prezent, nu s-a turnat covor asfaltic decat pe 5 strazi, iar pe una singura s-au executat lucrari de reparații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- eMaramures.ro va pune la dispozitie lista filmelor care vor rula in perioada 3-9 septembrie la Cinema Mara din Sighetu Marmatiei. Vineri 3.09.2021 Ora 16:15 – Patrula cațelușilor – Filmul, dublat Ro Ora 18:00 – After We Fell, Ro sub, Romantic, dragoste Ora 20:00 – Malignant, Ro sub, Horror, Thriller…