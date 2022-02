Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din intreaga lume vor beneficia in 2022 de cea mai mare scadere atribuibila inflatiei a raportului datorie-PIB din ultimii 20 de ani, a anuntat miercuri agentia de evaluare financiara Fitch Ratings, care a estimat ca inflatia va reduce cu aproximativ doua puncte procentuale raportul datorie-PIB,…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor 11 luni din 2021, la 557,886 miliarde de lei, in urcare fata de nivelul de 552,385 miliarde de lei consemnat in octombrie, arata datele publicate de Ministerul Finantelor.

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor 11 luni din 2021, la 557,886 miliarde de lei, in urcare fata de nivelul de 552,385 miliarde de lei consemnat in octombrie, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor, pe baza metodologiei UE. Raportat…

- Scumpirile necontrolate de guvern, afectand grav intreaga populatie, deopotriva institutiile statului si firmele, lasa impresia ca Romania este cea mai haotica tara din Uniunea Europeana. Odata cu liberalizarea tarifelor, practic guvernul este condus de furnizori. Monopolurile energiei s-au napustit…

- Nivelul datoriei publice guvernamentale este estimat la de 48,8% din PIB, la finele anului 2021, cu incadrarea in plafonul stabilit pentru acest an la 49,5% din PIB, conform OUG nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, se mentioneaza in proiectul-ul privind Strategia…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) se situa, la finele primelor zece luni din 2021, la 552,385 miliarde de lei, in scadere fata de nivelul de 556,362 miliarde de lei consemnat in septembrie, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor. Raportat la PIB, datoria…

- Datoria guvernamentala a scazut la 552,385 miliarde de lei in primele 10 luni ale acestui an, arata datele Ministerului Finantelor. Aceasta reprezinta 48,2% din PIB la sfarsitul lunii octombrie 2021.

- Datoria guvernamentala a urcat, la finele primelor noua luni din 2021, la 556,362 miliarde de lei, fata de 499,8 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Ministerul de Finante. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), datoria guvernamentala a fost de 48,5%…