Scumpirile şi pensia mică au împins-o către SINUCIDERE. Cum a fost găsită o femeie din Botoşani Viata grea si-a pus amprenta atat de puternic asupra unei femeii de 59 de ani din Botosani incat aceasta s-a sinucis. Ea si-a pus capat zilelor in subsolul blocului in care locuia. Copiii femeii au gasit-o, alarmați ca aceasta era de negasit. Aceasta și-a confecționat un ștreang dintr-o sfoara pe care a legat-o de unul […] The post Scumpirile si pensia mica au impins-o catre SINUCIDERE. Cum a fost gasita o femeie din Botosani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 19 aprilie, in jurul orei 05:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca o femeie a fost gasita decedata, cu arsuri pe suprafața corpului, in scara unui bloc din Pitești, ca urmare…

- In satul Nemeshaevo, situat la aproximativ 25 de mile de Kiev, locuitorii au fost nevoiți sa se inghesuie sub pamant in pivnițele reci, folosite de obicei pentru a depozita cartofi și sfecla, pentru a se proteja de bombardamente. Așa au scapat cu viața și

- In satul Nemeshaevo, situat la aproximativ 25 de mile de Kiev, locuitorii au fost nevoiți sa se inghesuie sub pamant in pivnițele reci, folosite de obicei pentru a depozita cartofi și sfecla, pentru a se proteja de bombardamente. Așa au scapat cu viața și cei din familia Ekaterinei Kryshtal, noteaza…

- Pompierii au intervenit luni seara, in localitatea Smeeni, județul Buzau, pentru a scoate corpul fara viața a unei femeie, dintr-o fantana. Autoritațile au fost anunțate de cațiva localnici, care au simțit un miros greu. Femeie era disparuta de zece zile La fața locului a ajuns un echipaj de pompieri…

- Luni, 7 februarie, in jurul orei 16,30, o femeie din Alba Iulia a anunțat, printr-un apel 112, ca l-a gasit pe soțul sau, in apartamentul in care locuiesc, decedat, cu o leziune in zona capului, produsa prin impușcare. La fața locului s-a deplsat o echipa de complexa, formata din polițiști de investigații…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit, miercuri dimineata, pe un teren din orasul Slanic, corpul acesteia prezentand leziuni traumatice, concubinul sau fiind dus la audieri, informeaza Agerpres . „La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 8.00, politistii din cadrul Politiei orasului Slanic…

- „La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 8,00, politistii din cadrul Politiei orasului Slanic au fost sesizati, cu privire la faptul ca o femeie a fost gasita decedata pe un teren din apropierea unei locuinte din orasul Slanic. La fata locului, politistii au identificat cadavrul unei femei de 46…