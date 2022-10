Stiri pe aceeasi tema

- Soluții pentru cei cu credite la banci in aceasta perioada „neagra” exista. Economistul Adrian Negrescu a declarat ca ratele la banci vor continua sa creasca și „abia din 2025 e probabil sa revenim pe o dobanda de 3-4%”. Acesta a mai afirmat ca vom fi mai protejați de crize doar daca vom intra in Zona…

- ANAF a inceput sa vanda apartamente, case și terenuri sechestrate de la persoane care au apelat la Prima casa și nu au mai putut plati ratele. Proprietațile sunt scoase la licitație, iar una dintre ele are loc chiar miercuri, la ora 12. Este vorba despre un apartament din București situat pe strada…

- Persoanele aflate in dificultate financiara pot gasi sprijin la ANPC, prin Direcția de Insolvența a Persoanelor Fizice, anunța instituția intr-un comunicat de presa. Astfel, in contextul maririi dobanzilor bancare și interbancare și al creșterii inflației din ultima perioada, romanii care au credite,…

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. In ultimele șase luni, romanii cu credite platesc la banca și cu 1.000 de lei mai mult. Cei care au credite calculate in funcție de IRCC sunt mai norocoși, ratele lor au crescut cu doar 300 de lei. Scumpirile nu se opresc, insa, aici. ROBOR crește de la o…

- Prima zi a lunii august au adus multe vești proaste, mai ales pentru cei cu credite. ROBOR a crescut la valori record, cel puțin la trei luni, ajungand la 8.01%. Asta va insemna majorarea dobanzilor și a ratelor de credite. Pe de alta parte, euro, la cotația de ieri, a scazut la 4,9287 lei pentru […]…

- Amanarea cu 9 luni a plații ratelor nu este o masura pe care sa o faci daca poți sa-ți platești ratele, deoarece la final trebuie platite ratele și dobanda acumultata, o facilitate fiind doar la beneficiarii programului Prima Casa și Noua Casa la care dobanda nu se capitalizeaza, a atenționat miercuri…

- Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 7,18% de la 7,16%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.