- Adrian Caciu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, care este politica Guvernului de a reduce inflatia si cand crede ca aceasta va scadea vizibil. “Inflatia creste mai repede decat scade si e bine sa fii atent atunci cand incepe sa creasca sau sa intervii mai rapid pentru ca atunci…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in luna martie vom avea o scadere mai vizibila a inflatiei, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul acestui an inflatia sa aiba o singura cifra.

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- Majorarile de salarii prevazute de Executiv pentru unii bugetari de la 1 ianurie anul viitor ii nemulțumesc pe sindicaliști. Aceștia le reproșeaza guvernanților ca sumele nu acopera inflația.

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma ca motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- Moldova a trecut de picul inflației și intra in perioada de scadere a acesteia. Anunțul a fost facut de guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Amașu, in cadrul unei prezentari publice a raportului asupra inflației nr.4 din acest an.

- Economiștii preconizeaza ca bancherii centrali vor trece la o inasprire monetara mai graduala, in condițiile in care recentele mișcari „jumbo” ale ratelor de dobanda arata semne de domolire a inflației, iar oficialii recunosc amenințarea tot mai mare a recesiunii. Dupa ultimele reuniuni ale bancilor…

- Prognoza de inflație a Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a fost majorata la 16,3% pentru finalul acestui an, conform datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Estimarea pentru sfarșitul anului viitor este de 11,2%. Estimarile anterioare ale BNR, din luna august, indicau o inflație de 13,9%…