- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- In primele noua luni ale acestui an, Romania si-a redus consumul de gaze cu 11- fata de media consumului aferenta perioadei 2019-2021, mare parte a scaderii fiind reducerea consumului din industrie (63-), care de altfel este cea mai mare din Uniunea Europeana. In perioada ianuarie-septembrie, media…

- Vacanța și timpul liber reprezinta unul dintre cele mai importante beneficii ale oricarui loc de munca. Fie ca este vorba de sarbatori legale, concediu medical, concediu pentru creșterea copilului sau zile libere in plus din partea companiei, poate ca ești curios cum se compara Romania cu alte țari…

- Revolut a introdus in versiunea retail a aplicației un cont special, Revolut Pro . Conceput pentru incasarea de venituri, efectuarea de plați și managementul cheltuielilor, Revolut Pro vine in sprijinul celor care lucreaza pe cont propriu sau au un al doilea job fie ca mici intreprinzatori sau ca…

- Cea mai mare creștere din UE a fost inregistrata in Ungaria, unde prețul mediu s-a majorat cu 66% in ultimele 12 luni. In Romania, prețul a crescut cu aproximativ 25%, potrivit Reuters , care citeaza datele Eurostat. Prețul painii a crescut cu aproape o cincime in Uniunea Europeana in ultimul an, in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,9- in iulie, in crestere de la 8,6- luna precedenta, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 9,6- la 9,8-, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Romania,…