- Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,5%, in 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat ca majorarea salariilor este inevitabila, dar se va reflecta in preturi.…

- Banca Nationala a Romaniei, noi statistici privind rata inflatiei. Conform Digi 24, care citeaza un raport al BNR, in luna martie, rata anuala a inflatiei a fost de 4.5%. Mai mult de jumatate din rata inflatiei a fost influentata de preturile produselor care sunt influentate de autoritatile din Romania.…

- Principalele cauze pentru cresterea inflatiei Cresterea preturilor are cauze externe si nu are legatura cu actiunea Guvernului sau a Bancii Nationale. Afirmatia apartine presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a participat la întâlnirea premierului Viorica Dancila cu guvernatorul…

- Masa de 1 Mai a romanului de rand s-a scumpit cu aproape 8% fața de anul trecut. Așa arata datele statistice raportate la coșul de consum al unei familii de trei persoane. Dacă am vrea să cumpăram toate alimentele pentru picnicul tradițional, aceiași bani pe care-i dădeam…

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a adresat, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care i-a transmis ca politicile economice ale Guvernului PSD-ALDE arata ca Executivul nu este pregatit pentru aderarea Romaniei la zona euro. "In cazul in care nu veti da semne clare ca intentionati…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…