Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, un barbat de 65 de ani și fiul sau de 37 de ani, ambii din municipiul Orșova, și-au gasit sfarșitul intr-un accident inforator pe DN 6, in zona viaductului Padina. Nenorocirea s-a produs dupa ce tatal a depașit neregulamentar, a intrat cu mașina pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un TIR.…

- Un autotren a ieșit de pe șosea și a cazut, marți seara, intr-o prapastie adanca din județul Mehedinți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6, intre municipiul Orșova și Porțile de Fier I. In zona viaductului Padina din județul Mehedinți, un TIR inmatriculat…

- La invitația primarului comunei Havarna Rodica Balta și a consilierului județean Cristina Breșug, Caravana cu Medici a poposit la sfarșitul saptamanii la Școala Gimnaziala „Ioan Cernat” Havarna.

- Oficialii Spitalului Județean de Urgența din Zalau au anunțat decesul lui Mureșan Vasile Dan, fostul director de ingrijiri al instituției medicale in perioada 2004- 2008. In mesajul instituției medicale se arata ca Mureșan Vasile Dan a fost și un profesionist, un asistent medical devotat, slujindu-și…

- Luiza Radulescu Pintilie In cursul zilei de ieri, Elena Udrea a fost adusa, de la Penitenciarul Targsor – in care ispaseste o pedeapsa privativa de libertate, dupa condamnarea in dosarul „Gala Bute” – la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, dupa cum ne-au confirmat surse din cadrul celei…

- Lipsa aparaturii medicale de ultima generatie, numarul mare al sarcinilor neurmarite medical si distanțele mari pana la primul spital dotat, in zonele defavorizate, contribuie la cresterea mortalitatii infantile. La acest capitol Romania detine primul loc din Uniunea Europeana. Organizația Salvați Copiii…

- Consiliul Județean Cluj a recepționat noi aparaturi și echipamente de ultima generație care au fost deja livrate Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca. Valoarea noilor echipamente este de 1.102.092 de lei, la care se adauga T.V.A.. Acestea au fost achiziționate in cadrul proiectului…

- Ai parte de reduceri de peste 40% la o selecție de produse pana pe 30 septembrie Magazinele MyAuchan, supermarketul din drumul tau, au ajuns in stațiile Petrom din județul Mehedinți! Cele 7 stații din județul Mehedinți au fost complet modernizate, iar acum te poți bucura de o experiența și mai buna…