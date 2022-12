Scumpirile îi ţin pe români acasă, de Sărbători! Care sunt cele mai mari cheltuieli, de Crăciun Anul acesta, mai mult ca oricand, romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile acasa, decat plecați in vacanța. Bugetele sunt in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți. Cert este ca opt romani din zece petrec Craciunul acasa anul acesta din cauza scumpirilor la energie electrica și a alimentelor. Bugetul de Sarbatori – […] The post Scumpirile ii tin pe romani acasa, de Sarbatori! Care sunt cele mai mari cheltuieli, de Craciun first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, bugetul mediu alocat sarbatorilor de iarna se ridica anul acesta la 1.090 de lei, in crestere cu 7% fata de anul trecut, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti Prin…

- Peste 80% dintre romani spun ca vor petrece sarbatorile acasa. Care este bugetul, comparativ cu anul trecut. Sondaj Peste 80 la suta dintre romani spun ca intenționeaza sa petreaca sarbatorile acasa, in loc sa aleaga sa plece in vacanța. Aceștia recunosc ca bugetele le sunt reduse de creșterile prețurilor…

- Aproape jumatate și-au redus bugetul fața de anul trecut din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți,…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți.

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți.

- „Tata a plecat la munca in strainatate cand eu aveam aproape 5 ani. Cand tata venea de Craciun și apoi pleca mama imi dadea tricoul verde al tatei, pe care il avem și acum, și il țineam noaptea in brațe – o zi, doua, poate o saptamana, pana cand uitam”, povestește o tanara din Bistrița-Nasaud. Ma simțeam…