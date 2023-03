Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Black Sea Oil and Gas (BSOG), compania controlata de gigantul american Carlyle, care anul trecut a inceput extracția primelor gaze noi din Marea Neagra, risca sa plateasca in acest an o amenda consistenta, calculata ca procent din cifra de afaceri a anului trecut, potrivit…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, anul trecut, fata de anul 2021, ca serie bruta, cu 22%, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Cifra de afaceri din comertul cu ridicata…

- ”In perioada 1.I-31.XII.2022 comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2021, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 27,3%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile de servicii…

- „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita la nivel european sa se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din Romania. Altii, in schimb, critica taxa de solidaritate cu aceeasi vehementa, pe…

- PSD a anunțat oficial miercuri, printr-un comunicat de presa, ca vrea ca toate companiile cu venituri peste 100 milioane euro sa plateasca un impozit pe profit echivalent cu minimum 1% din cifra de afaceri. ”PSD este de acord cu menținerea impozitului pe profit de 16%, insa valoarea acestuia platita…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 11 luni din acest an, in termeni nominali, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- ROCA Agri RDF devine astfel un jucator major la nivel național, cu o cifra de afaceri consolidata de 150 mil. EUR Suprafața agricola exploatata de ROCA Agri RDF cumuleaza astfel 4.000 de hectare, iar cifra de afaceri consolidata la nivel de holding ajunge la 150 milioane de euro, cu un nivel EBITDA…

- In luna octombrie 2022 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut fata de luna septembrie 2022, ca serie bruta cu 1,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 0,5%, potrivit…