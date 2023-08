Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…

- Raportul de marti al Departamentului pentru Comert a aratat, de asemenea, ca consumatorii au continuat sa cheltuie pentru hobby-uri, articole sportive si imbracaminte, subliniind rezistenta lor in ciuda cresterilor agresive ale ratei dobanzii de referinta ale Rezervei Federale pentru a domoli inflatia.…

- Rata inflatiei a scazut la 9,4% in iulie 2023. Cu toate acestea, romanii nu par sa simta scaderile de prețuri. Inflația anuala a coborat la 9,4% in luna iulie.Scumpirile s-au mai domolit, dar raman in continuare la o cota mare, iar BNR preconizeaza ca am putea incheia anul cu o inflație ușor mai mare…

- Prima decizie in acest sens ar putea veni chiar joi, cand banca centrala a Turciei - condusa acum de o fosta directoare de pe Wall Street - ar putea crește dobanda de referința, o politica pe care președintele Recep Tayyip Erdogan a respins-o in ultimii ani și inclusiv in campania electorala din aceasta…

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…

- Scumpirile s-au mai temperat, anunta Institutul de Statistica. Inflatia s-a redus in mai la 10,6%, de la 11,23% cat era in aprilie. Totusi, preturile alimentelor s-au majorat cu aproape 20% in ultimul an.

- Economia Romaniei aproape a stagnat in primul trimestru. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% fața de sfarșitul anului trecut, in principal, din cauza problemelor din Industrie, arata datele provizorii ale Institutului Național de Statistica.

- Banca Naționala a Romaniei a cotat, vineri, euro la 4,9783 lei, un nou record pentru piața valutara din Romania. Moneda europeana inregistreaza un avans fața de ieri, cand era 4,9731 lei. Dolarul american este cotat la 4,6091 lei, iar lira sterlina la 5,7298 lei. Moneda unica europeana a atins și joi…