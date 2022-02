Dupa ce PSD a propus TVA zero pentru alimentele de baza, acum Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a venit cu mai multe precizari legat de ipoteza in care prețurile la alimente ar putea fi plafonate. Intr-o conferința de presa, deputatul PSD a declarat ca masurile privind plafonarea prețurilor la alimente sau eliminarea TVA-ului nu pot fi luate așa brusc. ,,Nu s-a luat niciodata in calcul raționalizarea. Este o speculație a celor care nu cunosc capacitatea producatorilor romani”, a declarat Adrian Chesnoiu. Coșul zilnic exista, dar nu are prioritate De cealalta parte,…