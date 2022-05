Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor in luna aprilie, dupa ce in luna martie a urcat la un maxim istoric, dar cu toate acestea securitatea alimentara mondiala continua sa fie un motiv de ingrijorare din cauza conditiilor dificile de pe piata, a anuntat vineri Organizatia…

- Cu un avans de 12%, Romania a consemnat a 9-a cea mai mare scumpire de prețuri din Uniunea Europeana, in intervalul de timp amintit, in privința energiei electrice. In ceea ce privește gazele naturale, majorarea a fost de 51%, potrivit Eurostat, a 8-a cea mai mare din UE. Preturile medii la electricitate…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate de catre Institutul National de Statistica. „Preturile de consum in luna februarie 2022…

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In intervalul februarie 2021 – februarie 2022, preturile la gaze…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca pe tot parcursul acestui an preturile la gazele naturale si electricitate vor fi plafonate, la nivelul celor din prezent. Acesta anunta si ca PSD doreste o extensie a acestor prevederi pana in 2025.

- caGazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate luni de Institutul National…

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate ieri de Institutul National…