Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General va stabili in ședința de maine prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru gigacalorie. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat, intr-o conferința de presa susținuta luni, ca se scumpește gigacaloria in Capitala, dar nu a precizat procentul. Potrivit surselor HotNews.ro…

- La data de 25 februarie 2022, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca langa un bloc situat in sectorul 6 a fost gasit, in stare de puternica degradare, cadavrul unui nou nascut. Cercetarile sunt efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Polițiștii locali au imparțit amenzi usturatoare taximetriștilor depistați cu nereguli care activeaza in zona Garii de Nord din Capitala. In doar trei ore, inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare totala de…

- Pentru cineva care-și dorește un apartament de lux, și dispune de bani, oferta dintr-unul din complexele rezidențiale din Capitala, poate fi o soluție. Situat in sectorul 1, complexul rezidențial „One Mircea Eliade” dispune de adevarate bijuterii, iar prețurile sunt pe masura. Complexul rezidențial…

- Spatii de joaca incluzive vor fi amenajate in parcuri, dupa ce Consiliul Local Sector 5 a adoptat, in sedinta de luni, un proiect de hotarare in acest sens. Hotararea stipuleaza aprobarea demararii procedurilor necesare pentru realizarea de spatii de joaca incluzive prin amplasarea de echipamente…

- In Chișinau, tariful la calatoria cu taxiul s-a dublat pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la gazele naturale comprimate (metan). Vestea trista despre creșterea prețurilor serviciilor de taxi pe pagina sa de socializare a impartașit Pavel Duganov, cunoscut showman, maestru de ceremonii, deținator…

- Actualul edil nu a prezentat o propunere de modificare a prețului gigacaloriei in Consiliul General, susține Gabriela Firea, președintele PSD București. Mai mult, aceasta susține ca Termoenergetica se confrunta cu grave probele dupa ce nu ar fi incasat mai mult de 210 milioane de lei de la Primaria…

- Negocieri esuate la Societatea de Transport Bucuresti Autobuze STB. Foto: Agerpres. Negocieri esuate astazi la Societatea de Transport Bucuresti (STB), unde câteva sute de angajati au cerut un nou contract colectiv de munca, ce le-ar permite majorari salariale. Oamenii…