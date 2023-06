Scumpiri masive în România: carnea de porc a ajuns un lux - Românii nu mai fac față valului de creșteri ale prețurilor la alimente Carnea a devenit din ce in ce mai scumpa in ultima perioada, ceea ce a dus la considerarea acesteia ca un lux pentru mulți oameni. Un kilogram de carne de porc poate ajunge sa coste aproximativ 30 de lei, iar prețurile cresc in continuare considerabil.Producatorii de carne se apara și spun ca aceasta creștere a prețurilor se datoreaza unei majorari istorice a prețului materiei prime pentru mezeluri. Ei afirma ca prețul cerealelor și al alimentelor pentru animale a crescut considerabil in ultima perioada, ceea ce a dus la o creștere a costurilor de producție.Aceștia mai susțin ca situația este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

