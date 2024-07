EURO 2024: Meciurile care se joaca in optimi luni, 1 iulie

Faza optimilor Campionatului European de fotbal din Germania continua luni, 1 iulie 2024, cu inca doua partide: De la ora 19.00 ndash; Franta ndash; Belgia in direct la Pro TV De la ora 22.00 ndash; Portugalia ndash; Slovenia in direct la Pro TV .Pana acum s au mai jucat in optimi meciurile:… [citeste mai departe]