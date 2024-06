Scumpiri majore de la 1 iulie. Pentru ce vor plăti mai mult românii Incepand cu data de 1 iulie, romanii vor avea parte de scumpiri majore. Aceștia vor asista la o serie de majorari de prețuri pe mai multe planuri, chiar in mijlocul verii. La ce trebuie sa se aștepte in plin sezon de vacanța. Scumpiri de prețuri de la 1 iulie Incepand cu 1 iulie, romanii vor […] The post Scumpiri majore de la 1 iulie. Pentru ce vor plati mai mult romanii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In weekend-ul de Rusalii 2024, aproximativ 100.000 de romani au invadat litoralul. Cele mai aglomerate stațiuni au fost Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. La pranz, foamea i-a determinat pe oameni sa se retraga la terase, cherhanale sau autoserviri pentru a lua masa. Un pranz decent costa…

- ANAF-ul pregatește un impozit colosal pentru un grup specific de romani. Incasarile acestora ar urma sa fie taxate cu 70% de la 1 iulie, in loc de 16%, așa cum este in prezent. Este vorba despre oamenii care nu pot justifica de unde le provin veniturile. Astfel, cota de impozitare va crește, lasand…

- La finalul anului trecut, a fost promulgata noua Lege a Pensiilor, generand dezbateri și controverse in randul celor care au muncit in condiții deosebite și speciale. Cu toate acestea, chiar inainte ca legea sa intre in vigoare, o noua propunere legislativa a fost lansata la Parlament, punand sub semnul…

- Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite in Romania, a oferit un interviu in cadrul caruia a explicat cand vom putea calatori fara viza in SUA. Intrebata despre momentul in care Romania va putea intra in programul Visa Waiver, ambasadoarea Kathleen Ann Kavalec a declarat: „Cred ca facem progrese…

- Șoferii au parte de noi vești proaste! Prețurile carburanților vor crește semnificativ atat pentru benzina, cat și pentru motorina! Iata cați bani vor scoate șoferii din buzunare pentru un plin de combustibil!

- Dupa locuitorii din localitatile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, și alți romani ar putea sa plateasca mai puțin cu 50% pentru serviciile publice de apa potabila și gunoi. Este vorba despre persoanele care locuiesc in satele din Munții Apuseni, care ar putea sa beneficieze de aceste prețuri…

- Intervenția statului in stabilirea prețurilor la energie nu mai are nicio justificare, au afirmat trei experți internaționali prezenți la o conferința organizata de Asociația Energia Inteligenta.

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…