- Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș: ”Romanii, in aceste luni, au saracit. Doar in mintea premierului Cițu romanii o duc mai bine. Aproape s-au dublat facturile la energie, prețul pe litrul de benzina a ajuns la 6 lei. Romanii spun, in acest moment, ca Romania merge intr-o direcție greșita. Indicele…

- Economia Romaniei va creste cu 7,4% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in mai se estima un avans de 5,1% anul acesta si de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate ieri de Comisia Europeana (CE), potrivit Agerpres. In Uniunea Europeana, economia ar urma sa…

- Pentru a putea construi un viitor bazat pe valorile tolerantei, diversitatii si respectului reciproc nu trebuie sa uitam trecutul, a spus ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, in timpul conferintei internationale "Iasi 1941-2021: Memorie, Asumare, Uitare", organizata luni la Iasi…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 8 iunie, la 1.079.154. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Euro va depasi 5 lei pana la jumatatea anului viitor, iar criza economica generata de pandemie se va resimti pana spre finalul anului 2022, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica, realizat de CFA Romania.

- Inflația din Romania intr-o continua creștere. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult in acest an Inflația din ROMANIA intr-o continua creștere. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult in acest an Institutul Național de Statistica ( INS ) declara o rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2021, comparativ…

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in februarie se estima un avans de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE), informeaza AGERPRES . Rata somajului este estimata…