- Prima zi din anul 2023 vine cu o serie de scumpiri pentru romani, care urmeaza sa plateasca mai mult pe plinul la pompa, pe ratele la credite, pe asigurarile auto RCA și unele produse și servicii. Economedia a facut o trecere in revista a principalelor majorari de prețuri care intra in vigoare la…

- Prețul carburanților crește cu 36 de bani pe litru, TVA-ul pentru serviciile HoReCa se majoreaza, iar taxa de bacșis intra in vigoare incepand chiar din prima zi a noului an. Prima zi din anul 2023 vine cu o serie de scumpiri pentru romani. Aceștia urmeaza sa plateasca mai mult pe plinul la pompa,…

- Vom plati mai mult pentru carburanți, dar și pentru o serie de servicii. Tigarile vor costa mai mult, dar si benzina, motorina, plus asigurarile RCA. Coplesiti de preturile tot mai mari, romanii spun ca se asteapta la ce e mai rau.

- Avand in vedere afirmațiile aparute in spațiul public, conform carora in proiectul noului Contract-cadru elaborat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate s-ar intenționa reducerea numarului de servicii medicale decontate de CNAS, precizam ca propunerea de reglementare a decontarii unui singur serviciu…

- Luna decembrie aduce noi scumpiri pentru romani. Prețul produselor de baza din supermarketuri crește inainte de sarbatori. Cele mai mari scumpiri sunt la carnea de porc, ulei și lactate, fiind și cele mai cautate in acest sezon. Analiștii economici estimeaza ca, in luna decembrie, prețurile alimentelor…

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, au anuntat autoritatile. Asadar, s-a revenit la cota de TVA de 19% la bauturile pe baza de indulcitori sau zahar. Pretul final, suportat de consumator De multe ori, dependența de produse periculoase…

- Gazele se afla in continuare in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 70,64% in septembrie 2022 fata de septembrie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In topul marfurilor nealimentare care au…

- Cele mai semnificative scumpiri din acest an sunt la gaze naturale, prețul acestora majorandu-se cu peste 70%. La alimente, cele mai mari creșteri sunt la zahar, ulei și cartofi, arata datele INS.