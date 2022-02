Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru copiii refugiați in Romania sunt anunțate de ministrul Familiei, Gabriela Firea: „am stabilit care sunt nevoile primare ale acestor copii și cum trebuie ajutați imediat ce pun piciorul pe pamant romanesc”, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul din Ucraina a generat o criza umanitara fara precedent in Europa, mii de ucrainieni sau romani care traiesc in țara vecina, parasindu-și casele in incercarea de a-și salva viața, trecand granița in Romania. In fața acestui val de refugiați, format cu preponderența din femei și copii, Asociația…

- Ca urmare a intensificarii tensiunilor politice și agresiunilor militare din Ucraina, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților iese in intampinarea cetațenilor ucraineni care trec prin punctul vamal Siret, cu alimente neperisabile, articole de menaj și de igiena personala, apa, oferind și spații de cazare…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a creat panica in statul vecin Romaniei, astfel ca de ieri și pana astazi mii de persoane au decis sa paraseasca tot ce aveau acasa și sa plece din țara puternic afectata. Romania a impus masuri la granițe dupa izbcunirea atacului.

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- OFICIAL: Romania a convocat un task-force pentru Razboiul din Ucraina. Guvern: Țara are suficiente stocuri de gaze Reprezentanții Guvernului au transmis concluziile reuniunii task-force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, o convorbire telefonica cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in contextul aniversarii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și Ucraina, dar și al evoluțiilor ingrijoratoare de securitate din

- Peste 100.000 de soldați pe granița cu Ucraina, pregatiți sa treaca frontiera imediat ce Vladimir Putin da ordinul de atac. Azi, omenirea este mai aproape de un conflict major decat a fost vreodata in ultimii 30 de ani, de la caderea Cortinei de Fier. Și, din pacate, Romania este tarata de aliați in…