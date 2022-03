Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au venit in țara noastra dupa atacurile rusești din Ucraina. Printre acestea se numara și Ana și Galina, doua mamica care au fost nevoite sa vina in Romania pentru a scapa de razboiul care a inceput in țara lor.

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…

- Refugiatii din Ucraina au continuat sa intre in Romania, si in cursul acestei nopti, la vamile de la frontiera cu Ucraina. Fie ca doar tranziteaza Romania sau raman cateva zile pana isi clarifica situatia, toti ucrainenii care ajung la noi au parte de sprijin.

- ”Eu am anumite semne de intrebare pe reducerea accizei, de fiecare data cand am facut aceste chestiuni a fost o ieftinire pe o perioada foarte scurta, si dupa aceea pretul a revenit. Nu stiu daca asta e cea mai buna solutie. In continuare se analizeaza”, a spus ministrul. Despre masurile anuntate de…

- Noi scumpiri pentru Romania și intreaga lume. Presa internaționala anunța ca atacurile Rușiei asupra Ucrainei au provocat o noua creștere substanțiala a prețurilor in cazul petrolului, gazelor și aurului. Joi, petrolul a depașit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace. Gazele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca pretul la energie se va mentine la nivelul actual, iar masurile in vigoare cu privire la facturile la energie electrica si gaze naturale vor fi prelungite dupa 1 aprilie, informeaza Agerpres . „In primul rand, pretul la energie ramane in continuare…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…