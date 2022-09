Stiri pe aceeasi tema

- Ceapa, uleiul de floarea-soarelui, zaharul alb, untul si laptele (UHT) sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult in acest an, arata o analiza a ZF facuta pe baza datelor de la Consiliul Concurentei.

- Cat ar putea costa uleiul la toamna. Produsele alimentare de baza se scumpesc din nou. Avertismentul producatorilor romani. Razboiul din Ucraina, seceta și concurența de pe piața biocombustibililor au crescut presiunea pe producatorii de produse alimentare. In țarile cu venituri mici, uleiul de gatit…

- Produsele de baza inregistreaza scumpiri record, in timp ce Romania umple buzunarele strainilor de bani. Pretul uleiului este din ce in ce mai scump. Daca de la inceputul anului si pana acum un litru de ulei este cu 50- mai mare, estimarile arata ca pana la sfarsitul anului pretul actual s-ar putea…

- Mega Image a reactionat dupa ce a primit pe 28 iulie o amenda de aproximativ doua milioane de euro din partea Consiliului Concurenței.Comerciantul este acuzat ca nu a oferit informații exacte despre prețurile pe care le practica pentru anumite produse de baza.Consiliul Concurenței a…

- Marile lanțuri de benzinarii au redus și mai mult prețurile la carburanți la 3 saptamani dupa ce au aplicat reducerea cu 50 de bani pe litru de carburanți, arata o monitorizare efectuata de Consiliul Concurenței. Datele confirma analiza efectuata de HotNews.ro cu o zi in urma.

- Prețurile petrolului de marți, 28 iunie, cresc pentru a treia zi consecutiv, deoarece principalii producatori Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite este puțin probabil sa reușeasca sa creasca semnificativ producția. Tulburarile politice din Libia și Ecuador au exacerbat ingrijorarile cu privire la…