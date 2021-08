Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum în luna iulie 2021 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 1% iar de la începutul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) majorarea preturilor a fost de 4,4%. Rata medie a preturilor de consum în ultimele 12 luni (august 2020 - iulie 2021)…

- Pe fondul relaxarii restricțiilor impuse in pandemie, piața rezidențiala și-a continuat trendul ascendent in al doilea trimestru din an. Conform celui mai recent raport realizat de Imobiliare.ro, prețurile solicitate de catre vanzatorii de locuințe au consemnat cel mai mare avans de la declanșarea pandemiei.…

- Biroul Național de Statistica informeaza ca, prețurile medii de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna iunie 2020 (in ultimele 12 luni) au crescut cu 3,16%, inclusiv la produse alimentare cu 4,57% și marfuri nealimentare cu 5,16%. Totodata, prețurile de consum la serviciile prestate populației…

- Podcasturi Agricultor: Se vor majora sau nu prețurile produselor agroalimentare Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova agricultorul Ion Balan a menționat ca in acest an ne putem aștepta la o majorare a prețurilor la produsele agroalimentare. La baza acestor scumpiri ar sta mai multe motive.…

- Izbucnirea pandemiei si caderea economiilor in recesiune au provocat un val fara precedent de inflatie a preturilor locuintelor care a umflat pietele lumii, din Bucuresti si Varsovia pana in orasele Americii si Australiei, starnind temeri ca se creeaza o bula care se va sparge si va aduce alte necazuri.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- Preturile medii de consum in luna mai 2021 fata de luna aprilie 2021 au crescut cu 0,48%. Creșterea a fost determinata de marirea preturilor la produsele alimentare cu 0,70%, la marfurile nealimentare cu 0,52% și la serviciile prestate populației cu 0,11%, informeaza Biroul Național de Statistica.

- Produsele care s-au scumpit cel mai mult, in luna aprilie 2021, sunt energia electrica, uleiul comestibil si serviciile de igiena si cosmetica, raportat la aceeași perioada din 2020. S-au ieftinit insa bil...