- Continua sa se scumpeasca alimentele, dar și gazele. Cele mai mari scumpiri inregistrate de la inceputul anului au fost la cartofi, zahar și ulei.Gazele se afla in continuare in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 70,64% in septembrie 2022 fata de septembrie…

- Grupul rus Gazprom a anuntat miercuri ca va relua exporturile de gaze naturale spre Italia, dupa ce a reusit sa solutioneze o disputa cu organismele de reglementare din Austria privind tranzitul acestora, transmite Reuters.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg. Luni dimineata, la hub-ul…

- In august, prețurile din Romania s-au majorat cu 15,3%, iar scumpirea celor alimentare a fost de 18%. Potrivit INS, rata anuala a inflației din Romania a fost in august de 15,3%. Indicele din august a fost in Ungaria mai mare – 15,6%, scrie Napi Gazdasag, potrivit Rador. Prețurile produselor nealimentare…

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut pentru a treia zi, dupa ce Comisia Europeana a insistat cu interventiile pe piata pentru a atenua efectele celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, transmite Bloomberg.

- Rata anuala a inflației a urcat la 15,3% in luna august, dupa ce luna iulie parea ca aduce o domolire.Trebuie amintit ca in luna iulie 2022 avansul anual al prețurilor a fost de 15%, sub cel consemnat cu o luna mai inainte, in iunie, cand inflația anuala a fost de 15,1%.Foarte ingrijorator,…

- Prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate Republicii Moldova de concernul rus Gazprom pentru luna septembrie 2022 va constitui 1 882 de dolari pentru mia de metri cubi. Despre aceasta a anunțat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, astazi, 1 septembrie. „Prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate…

- Scumpiri mari au avut loc in acest an la toate produsele. In top se afla gazele naturale care au inregistrat creșteri de peste 70% in iulie 2022, fața de aceeași perioada de anul trecut, arata datele INS.