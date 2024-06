Stiri pe aceeasi tema

- In „plina” vara, cand romanii sunt atenti mai mult la vacante si la concedii, Guvernul ne scumpeste viata „pe ascuns”. Creșterea accizei va genera scumpiri de 40 de bani per litru pentru motorina și 43 de bani per litru la benzina, inca de la data de 1 iulie. Scumpiri in lant din cauza benzinei si […]…

- Mijlocul verii aduce vești proaste pentru romani. Carburanții se scumpesc in plin sezon al vacanțelor. Creșterea accizei va genera scumpiri de 40 de bani per litru pentru motorina și 43 de bani per litru la benzina, inca de la data de 1 iulie.Scumpirea carburanților poate genera scumpiri in lanț, avertizeaza…

- Fermierii și producatorii romani de cereale trebuie susținuți atat in privința investițiilor, cat și in ceea ce privește accesarea fondurilor europene, potrivit mesajului transmis de europarlamentarul Daniel Buda (PNL) in cadrul evenimentului „Economia Marii Negre in context geopolitic european”.

- Totul vine dupa o lunga perioada cand atat benzina cat și motorina au inregistrat ieftiniri. De la 1 iulie, vom plati cu aproximativ 40 de bani mai mult pentru un litru de carburant, ceea ce inseamna ca pentru un plin de 50 de litri vom plati mai mult cu aproximativ 20 de lei.Pe de alta parte, sunt…

- Romania se pregatește pentru un nou val de scumpiri, determinat de creșterea salariului minim pe economie. Masura, menita sa imbunatațeasca nivelul de trai al angajaților cu venituri mici, are efecte secundare care ingrijoreaza specialiștii. Antreprenorii avertizeaza ca majorarea costurilor salariale…

- E de așteptat un val de scumpiri odata ce salariul minim va crește in Romania. Cum arata estimarile BNR și ce produse vor costa mai mult in aceasta vara? Adrian Negrescu, analist economic, ne spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. Se pare ca majorarea salariului…

- „Valoarea indicelui Confidex, care determina nivelul de incredere a managerilor romani in economie, a atins cea mai mare valoare masurata in ultimii patru ani, de 52,5, arata cel mai recent studiu Confidex S1 2024. Astfel, pe fondul scaderii inflatiei, al cresterii PIB-ului si al unui optimism crescut…

- O chemare la boicotarea cafenelelor si restaurantelor, pe motiv ca practica preturi exorbitante, a mobilizat numerosi turci in acest weekend, in prima actiune de acest fel dupa mai multi ani de spirala inflationista, informeaza agenția France Presse, potrivit Agerpres."Este o miscare populara. Oamenii…