Produsele alimentare se vor scumpi in cascada in perioada urmatoare, iar coșul pentru Sarbatorile de iarna, cand se va inregistra și varful scumpirilor, va costa mai mult, comparativ cu anii precedenți, susțin specialiștii din industria alimentara. Painea și carnea de porc sunt alimentele al caror preț afișat va fi majorat semnificativ. „In urmatoarea luna nu […]