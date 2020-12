Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 23 dec - Sputnik. Prețul pentru un litru de carburanți trebuia sa fie cu aproape 60 de bani mai mic decat este acum in Republica Moldova. Deși la nivel mondial prețurile au scazut, la noi ele sunt mai mari decat ar fi trebuit sa fie in aceasta perioada, iar motivul ar fi ca petroliștii din…

- PodcasturiExpert: Avem cel mai mic preț la benzina din ultimii 10 ani In cadrul emisiunii "Logica Puterii", expertul economic Veaceslav Ionița a menționat ca, in luna mai curent, petrolul a ajuns la cea mai mica cotație din ultimii 25 de ani, fapt ce a dus la scaderea prețurilor in toata industria…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Președintele in exercițiu al Moldovei, Igor Dodon a declarat in cadrul ședinței Consiliului Economic Suprem al UEEA ca Republica Moldova este interesata sa beneficieze de sprijinul financiar al acestei uniuni, in vederea implementarii proiectelor in domeniile agricole,…

- CHIȘINAU, 3 dec - Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a anunțat pentru ziua de astazi un curs de 20,80 de lei pentru un euro. La casele de schimb valutar acesta este comercializat astazi cu peste 21 de lei. Am discutat cu expertul economic Viorel Girbu pentru a ințelege mai bine ce se intampla…

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. Pe fundalul crizei economice din Europa provocate de COVID-19, situația din Republica Moldova nu este chiar așa de proasta, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatii, invitat astazi la emisiunea „Expertiza” de la Sputnik Moldova. © Sputnik /…

- CHIȘINAU, 23 nov - Sputnik. Guvernul ar avea de unde sa majoreze salariile bugetarilor, daca va reduce alte cheltuieli și le va direcționa pentru plațile salariale. De aceasta parere este expertul economic Viorel Girbu, care a fost solicitat de Sputnik Moldova sa se pronunțe asupra anunțului facut…

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. Veteranii structurilor de forța din Moldova sunt ingrijorați de o posibila destabilizare a situației socio-politice in țara dupa alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Potrivit foștilor angajați ai respectivelor structuri, forțele distructive aflate sub auspiciile Statelor…

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. Leul moldovenesc este puternic in ultima vreme, dar acest fapt are și consecințe negative pentru economia țarii in general. Printre efectele nefavorabile ale leului puternic se numara descurajarea exporturilor și deflația (reducerea ritmului inflaționist), a menționat expertul…