Scumpiri generalizate la benzină şi motorină în weekend Fata de ultima zi a anului trecut, in care a fost eliminata reducerea de 50 de bani convenita de Guvern si companii, dar si redusa acciza la nivelul minim UE, benzina s-a scumpit cu 49 de bani/l, iar motorina cu 51 de bani/l, in urma evolutiei cotatiilor internationale ale petrolului si produselor petroliere. In urma scumpirilor de sambata, pretul benzinei standard a ajuns la statiile Petrom din capitala la 6,44-6,505 lei/l, iar cel al motorinei standard la 7,60-7,63 lei/l, iar in cele OMV, la 6,55-6,59 lei/l, respectiv, 7,68-7,71 lei/l. La randul sau, Lukoil a scumpit sambata benzina cu un ban/l… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

