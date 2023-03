Scumpirea petrolului a adus gigantului saudit Aramco un profit net record anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica o crestere de 46% a profitului net in 2022, comparativ cu 2021, gratie cresterii cotatiilor petrolului ca urmare a razboiului din Ucraina, ceea ce a impulsionat economia celui mai mare exportator mondial de titei, transmite AFP, potrivit Agerpres.Aramco…

- Grupul saudit Aramco a semnat o scrisoare de intenție pentru a deveni acționar minoritar in cadrul noii companii de tehnologie in domeniul sistemelor de propulsie care va fi constituita de Renault Group impreuna cu chinezii de la Geely. Este una dintre cele mai mari investiții pe care o companie petroliera…

- OFAC, Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA, a lansat o investigatie privind afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia, sporind supravegherea creditorului austriac care joaca un rol critic in economia rusa, transmite Reuters. Raspunzand unei intrebari…

- Conform datelor preliminare ale traderilor si calculelor Reuters, aproximativ 70% din incarcaturile de petrol rusesc Urals sunt destinate Indiei. Tara este un cumparator principal al acestui petrol rusesc de cateva luni, umpland golul lasat de cumparatorii europeni. In acelasi timp, Rusia a devenit…

- Grupul de mercenari Wagner, cunoscut pentru recrutarea de deținuți din inchisorile rusești, oferindu-le libertatea daca incheie un contract de lupta in Ucraina, pare sa incetineasca ritmul de inregimentare, scrie Sky News, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Compania britanica Shell a afișat joi cel mai mare profit anual din istoria sa, susținut de creșterea prețurilor la combustibilii fosili și de cererea robusta de la invazia Rusiei in Ucraina anul trecut. Shell a raportat un profit ajustat de 39,9 miliarde de dolari pentru intregul 2022. Aceasta cifra…

- Profitul retailerului suedez H&M a scazut peste asteptari in perioada septembrie-noiembrie, afectat de increderea redusa a consumatorilor in economie si de cresterea costurilor care nu a fost transferata integral in preturi, transmite Reuters. Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul…