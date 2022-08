Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru al acestui an, gratie majorarii pretului la petrol, volumului vanzarilor si imbunatatirii marjei de rafinare, transmite AFP. Saudi Aramco a precizat ca, in trimestrul ce s-a incheiat la 30 iunie, profitul sau net a crescut cu 90% in ritm anual, pana 181,64 miliarde de riali (48,39 miliarde de dolari), ceea ce reprezinta un nou record trimestrial inregistrat de cel mai mare producator mondial de petrol, dupa rezultatul net de 39,5 miliarde de dolari in trimestrul ianuarie –…