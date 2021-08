Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Energia Inteligenta a prezentat șase cauze care au determinat scumpirea gazelor naturale in Romania. Cauzele pe piața de gaze au fost determinate in principal de: Gas Release Program (GRP) – care a adus in Romania un pret la gaze cu minim 5% sub pretul gazelor din Europa de est (tranzacționate…

- Pretul unei cani de cafea continua sa creasca si nimeni nu pare sa fie ingrijorat, scrie Bloomberg. In cazul cafelei arabica, preturile au crescut cu 50% in ultimele 12 luni, atingand luna trecuta cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, dupa ce seceta si inghetul au afectat culturile…

- O analiza a Asociatiei Energia Inteligenta scoate in evidenta o crestere de 4,43 ori a pretului gazelor naturale marfa in ultimul an, gaze vandute pe BRM. Aceasta crestere a pretului gazelor naturale va aduce scumpiri in lant la toate produsele, cuprinse intre 10 – 30%.

- Pe primul trimestru al anului 2021, salariul mediu net calculat pe fiecare dintre cele trei luni a fost in scadere fața de salariul inregistrat pe ultimele trei luni din 2020.Salariul mediu net pe luna martie a acestui an a crescut ușor fața de lunile ianuarie și februarie. Chiar daca pe aceste luni…

- Pandemia ar putea crește rata de abandon școlar, recunoaște ministrul Educației, Sorin Cimpeanu intr-un interviu acordat luni Digi24. El a afirmat ca sunt elevi care nu au mai venit deloc la școala de cand a inceput pandemia. Cu o zi inainte de inceperea Evaluarii Naționale, ministrul Educației a aratat…

- In primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 19,9%, iar importurile au crescut cu 18,9%, comparativ cu perioada similara din 2020. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 7,059 miliarde euro, mai mare cu 957,5 milioane euro decat cel inregistrat in 2020, anunța INS. In…