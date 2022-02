Scumpirea energiei, mană cerească pentru STAT! S-a calculat cât câștigă de pe urma gazelor Avocatul Gabriel Biriș, specializat in fiscalitate, face o analiza in Curs de Guvernare despre incasarile pe care statul roman le are de pe urma scumpirii gazelor naturale. ”Asistam zilele acestea la discuții nesfarșite despre creșterea prețului la gaze, la electricitate, cum ne afecteaza și ce trebuie sa faca statul astfel incat sa iși „protejeze” cetațenii, firmele. Am avut deja o ordonanța (OUG nr. 118/2021) care iși propunea sa protejeze cetațenii prin plafonarea prețului, care a fost modificata de 2 ori in cateva saptamani, iar acum se vorbește și de o a treia modificare. Dar unde se duc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asistam zilele acestea la discutii nesfarsite despre cresterea pretului la gaze, la electricitate, cum ne afecteaza si ce trebuie sa faca statul astfel incat sa isi „protejeze" cetatenii, firmele. Am avut deja o ordonanta (OUG nr. 118/2021) care isi propunea sa protejeze cetatenii prin plafonarea pretului,…

- Prețul gazelor s-a triplat in Capitala Romaniei in perioada noiembrie 2020-noiembrie 2021, Bucureștiul avand cea mai mare creștere din Uniunea Europeana (UE), de 239%, potrivit statisticilor Comisiei Europene, citate de E-nergia.ro.Pe urmatoarele locuri in topul scumpirilor se afla Bruxelles (169%),…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, a apreciat marti ca legea offshore este necesara pentru definirea unor criterii clare, fara de care nimeni nu isi va asuma riscul investitiei aferente exploatarii gazelor naturale din Marea Neagra, informeaza AGERPRES . „Fara o lege offshore, nu poate…

- Gazul produs in Romania de Petrom și Romgaz mai SCUMP cu 50% decat cel importat de la Gazprom din Rusia Gazul produs in Romania de Petrom și Romgaz mai SCUMP cu 50% decat cel importat de la Gazprom din Rusia Pretul mediu de inchidere a tranzactiilor pe piata contractelor negociate bilaterale, acolo…

- Datele furnizate de ANRE arata ca pretul mediu de inchidere a tranzactiilor pe piata contractelor negociate bilaterale, acolo unde este vandut gazul produs in Romania, a fost aproape in fiecare luna mai mare decat cel importat in 2021, scrie Ziarul Financiar. O tendinta similara este vizibila…

- Șeful Agenției Internaționale a Energiei (IEA), Fatih Birol, acuza Rusia de strangularea livrarilor gazelor naturale catre Europa, intr-un moment „de tensiuni geopolitice accentuate privind Ucraina”, informeaza Bloomberg si Financial Times. Fatih Birol a declarat miercuri ca IEA crede ca Rusia nu a…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a acuzat marți Federația Rusa de creșterea prețurilor la gaze naturale. "Cred ca știm cu toții motivul creșterii prețurilor gazelor naturale. Este o speculație pe piața gazelor naturale facuta de Federația Rusa prin Gazprom. S-au redus livrarile prin Ucraina.…