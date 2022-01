Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis cere masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze.”Noi avem masuri de compensare a facturilor, insa acestea nu pot continua la nesfarșit. E nevoie de soluții pe termen lung”, a transmis, joi, Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului…

- Fostul presedinte PNL Valeriu Stoica nu crede ca Florin Citu va putea sa reziste ca presedinte al Partidului National Liberal, pana in 2024, și ca un nou Congres extraordinar al PNKL ar putea avea loc anul viitor. Stoica a declarat, la Profit TV, ca vede la conducerea liberalilor trei nume care s-ar…

- Preturile actuale la alimente sunt majorate deja cu 15-20%, dar se anunța și alte scumpiri pentru 2022, dupa cum susține presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara – Sindalimenta, Dragos Frumosu. In opinia sa, producatorii vor incerca sa pastreze „cat pot” preturile actuale…

- Producatorii romani vor pastra, cel putin in aceasta perioada, preturile actuale la alimente, oricum majorate deja cu 15-20%, chiar daca inregistreaza costuri suplimentare si influente semnificative din cauza scumpirii energiei, gazelor naturale si a nutreturilor, insa, incepand de anul viitor, va exista…

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa modifice legislatia, astfel incat marii furnizori sa fie obligati sa livreze gaze consumatorilor in regim de ultima instanta, a anunțat, miercuri, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul ANRE. Potrivit acestuia, in ultimele doua saptamani, 31.000…

- PSD a stabilit masuri urgente pentru viitorul Guvern, condiții pe care le vor incluse in viitorul program de guvernare, daca celelalte partide politice iși asuma sa le implementeze. Printre aceste masuri se numara șcaola in format fizic cu testare saptamanala a elevilor și a cadrelor didactice, testarea…

- Alimentele sunt mai scumpe cu pana la 10% in medie, in aceasta perioada, fața de intervalul august-septembrie, susține Dragoș Frumosu, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara Sindalimenta, care avertizeaza ca este foarte posibil ca de Sarbatori sa aiba loc o expozie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…