Stiri pe aceeasi tema

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…

- Epidemia de pneumonie cu noul coronavirus va atinge apogeul in perioada 15-29 februarie a.c., susține expertul chinez in virusologie Zhong Nanshan, care iși bazeaza afirmațiile pe analiza evoluției datelor de la Wuhan, epicentrul focarului....

- Cei sase studenti originari din UTA Gagauzia care s-au intors din China sunt perfect sanatosi si nu au fost infectati cu virusul ucigas coronavirus. Acelasi rezultat este si in cazul tanarului din Straseni, revenit din aceeasi tara la sfarsitul lunii ianuarie.

- Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China, traderii asteptand sa vada si daca Rusia se va alatura altor producatori in intentia de a reduce din nou productia, transmite Reuters.Citește și: Raed…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe ale Ucrainei au confirmat un nou caz de infectare cu coronavirus. Pacientul este membru al echipajului navei de croaziera "Diamond Princess", care a intrat in carantina, langa Tokyo. Despre acest caz a anuntat presa locala.

- Pe piata spot, cotatia aurului a crescut cu 0,6-, pana la 1.579,11 dolari uncia in jurul orei 4:33 GMT dupa ce anterior a atins o valoare de 1.586,42 dolari, cea mai ridicata inregistrata dupa data de 8 ianuarie. Pe piata din SUA, cotatia aurului pe piata futures a crescut cu 0,4- pana la 1.578,30 dolari.…

- Cotatia aurului a trecut miercuri pragul de 1.600 de dolari pentru o uncie (28,3495231 grame), pentru prima data in mai mult de sase ani, dupa atacurile lansate de Iran asupra unor tinte americane din Irak, ca represalii pentru atacul SUA cu drona asupra unui comandant iranian, transmite Bloomberg,…