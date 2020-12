Scumpirea alimentelor duce la înfometarea a peste 100 milioane oameni la nivel global Prețurile alimentelor la nivel global a continuat sa creasca pentru a șaptea luna consecutiv, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO). Scumpirea de luna trecuta, noiembrie 2020, este cea mai mare de pe parcursul a 30 de zile din 2012 pana in prezent. Indicele FAO Food Price Index, care conține un coș de alimente format din cereale, lactate, carne, zahar și uleiuri vegetale, a ajuns la 105 puncte de la 101 puncte in octombrie. Majorarea prețurilor este o veste foarte proasta pentru cei peste 115 milioane oameni de pe glob care traiesc in saracie extrema, adica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile alimentelor au inregistrat, in noiembrie, cel mai mare salt din ultimii șapte ani. Uleiurile vegetale, cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna noiembrie, pentru a sasea luna consecutiv, atingand cel mai ridicat…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna noiembrie, pentru a sasea luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna decembrie 2014, arata un raport al Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

- Prețurile alimentelor au continuat sa creasca in octombrie, pentru a cincea luna consecutiv. Cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de…

- Prețurile la alimente au continuat sa creasca in octombrie, pentru a cincea luna consecutiv. Cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de pandemia de coronavirus, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.FAO…

- Multe din tarile lumii incep sa faca stocuri de alimente de frica pandemiei si a efectelor ei, care au afectat lanțurile de aprovizionare, relateaza Bloomberg. Acest lucru duce la cresterea preturilor, anunta tvr . Iordania a acumulat rezerve record de grau. Egiptul, cel mai mare cumparator mondial…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a inregistrat a patra crestere consecutiva in septembrie 2020, conform ultimului raport lunar de la FAO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura) (vezi graficul). Cresterea lunara a fost de 2,1%, dupa un avans similar in luna…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in septembrie cea de a patra luna de crestere consecutiva, gratie avansului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica…