Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF monitorizeaza si analizeaza comertul cu produse sanitare și medicale care au inregistrat cresteri semnificative nejustificate ale preturilor, scopul fiind ”asigurarea unui mediu concurential onest si a accesibilitatii mijloacelor de prevenire a infectarii”, potrivit…

- Solicitare urgenta in sprijinul consumatorilor romani, care se confrunta nu doar cu incertitudine economica, ci și cu creșterea prețurilor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim…

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni lansarea unei televiziuni destinate zonelor sub controlul separatistilor pro-rusi in estul tarii si Crimeei anexate pentru "a trezi sentimentul unitatii" cu restul tarii in locuitorii lor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Numita "Dim" ("casa" in ucraineana),…

- Horoscopul zilei de 29 februarie 2020 anunța ca unii dintre nativi pot trage lozul castigator la capitolul iubire astazi. Exista totuși și zodii care vor avea parte de certuri sau de probleme in cuplu! Ce anunța horoscopul zilnic, in funcție de zodia ta?

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, in contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.La ora actuala cererea de echipamente…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a derulat anul trecut mai multe inspectii inopinate, iar „tintele“ preferate au fost firmele de constructii, cele cu pierderi sau care au tranzactii cu partile afiliate.

- Traim o iarna atipica in Romania. In unele zone din țara nu a nins deloc, iar agricultorii trag un semnal de alarma. Culturile de toamna sunt expuse inghețului, iar cele de primavara risca sa nu poata fi insamanțate, ... The post Iarna atipica din Romania ar putea duce la scumpirea alimentelor appeared…

- O noua saptamana a inceput in forța pentru anumite zodii, care astazi vor trece prin momente dificile! Varsatorii vor avea probleme de cuplu, in timp ce taurii au toate șansele de-a se indragosti! Sunt și zodii care fac azi sume mari de bani! Ce anunța horoscopul zilei de luni, 27 ianuarie 2020?