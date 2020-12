Scumpire dramatica a alimentelor in luna noiembrie. E cel mai mare salt din ultimii sapte ani

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna noiembrie, pentru a sasea luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna decembrie 2014, insa cresterea inregistrata luna trecuta a fost cel mai mare salt inregistrat pe parcursul unei singure luni dupa iulie 2012,…

- Prețurile alimentelor au inregistrat, in noiembrie, cel mai mare salt din ultimii șapte ani. Uleiurile vegetale, cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna noiembrie, pentru a sasea luna consecutiv, atingand cel mai ridicat…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna noiembrie, pentru a sasea luna consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel de dupa luna decembrie 2014, arata un raport al Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

- Prețurile alimentelor la nivel global a continuat sa creasca pentru a șaptea luna consecutiv, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO). Scumpirea de luna trecuta, noiembrie 2020, este cea mai mare de pe parcursul a 30 de zile din 2012 pana in prezent. Indicele FAO…

- Prețurile alimentelor au continuat sa creasca in octombrie, pentru a cincea luna consecutiv. Cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de…

- Prețurile la alimente au continuat sa creasca in octombrie, pentru a cincea luna consecutiv. Cerealele și zaharul s-au scumpit cel mai mult Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de pandemia de coronavirus, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.FAO…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a inregistrat in septembrie cea de a patra luna de crestere consecutiva, gratie avansului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica…