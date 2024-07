Stiri pe aceeasi tema

- Turismul in Romania a crescut in primele cinci luni din 2024, comparativ cu perioada similara din 2023, iar Clujul este pe locul 3 in topul județelor vizitate de turiști, dupa numarul de sosiri, dupa București și Brașov.Statistica oficiala evidentiaza ca, pe judete, numarul de sosiri ale turistilor…

- Ritmul rezervarilor pe litoralul Marii Negre a inregistrat o crestere cu 40% in ultima saptamana, fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind momente in care se inregistreaza o cerere de rezervare la fiecare 10-12 secunde, arata cifrele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment…

- Romania e in top trei țari europene cu cele mai scumpe țigarete, raportat la puterea de cumparare, in conditiile in care aproape 80% din pretul unui pachet de tigari se intoarce la stat sub forma de taxe si impozite.

- Intr-un studiu realizat la nivel european a fost masurata calitatea aerului in diferite orașe. Pe harta se regasește și Romania. Din cele 375 de orașe monitorizate, București, Cluj, Timișoara, Targu Mureș sau Iași se afla in jurul locului 300 in topul celor mai curate (nepoluate) orașe din Europa. Spus…

- Prețul apartamentelor a crescut. Cele mai scumpe apartamente nu sunt in București. 1.578 de euro/mp util a fost prețul mediu al apartamentelor din București in primul trimestru din acest an, potrivit unei analize realizata de Imobiliare.ro, in creștere cu 2,3% in ultimele trei luni. Constanța și Craiova…

- Megastarul pop Taylor Swift a vandut 2,61 milioane de copii in format fizic si unitati streaming din materialul ei discografic ''The Tortured Poets Department'' in prima saptamana de la lansarea acestui album in Statele Unite, a anuntat duminica Billboard, care a precizat totodata ca este vorba despre…

- Potrivit statisticilor oficiale, Bucureștiul, Cluj și Timiș sunt zonele cu cele mai mari salarii medii din țara. De asemenea, acestea au și cele mai multe oferte de locuri de munca postate pe platformele de recrutare.Conform datelor INS, Bucureștiul se afla pe primul loc in ceea ce privește veniturile…

- Institutul National de Statistica a publicat topul produselor care au inregistrat cele mai mari creșteri. Printre acestea se numara biletele de avion, margarina, cartofii și detergenții. La randul lor, acestea au inregistrat cele mai scumpiri de preț comparativ cu luna februarie. Topul scumpirilor in…