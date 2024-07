Stiri pe aceeasi tema

- O femeie nascuta in SUA, care s-a prefacut, printre altele, ca este vrajitoare, clarvazatoare și ca provine dintr-o familie irlandeza foarte bogata pentru a inșela mai multe victime de la care a furat sute de mii de dolari, a fost extradata in Marea Britanie pentru a raspunde acuzațiilor, potrivit The…

- O femeie a fost prinsa in flagrant in judetul Constanta dupa ce a furat bijuteriile unei batrane de 76 de ani sub pretextul ca doreste sa i le descante. Alaturi de femeie mai sunt cercetati si doi barbati care ajutau. Politistii au stabilit ca cei trei au comis mai multe fapte similare in acelasi mod.

- VIDEO: Incendiu in comuna George Enescu. A vrut sa scape de paduchii de gaina, dar a dat foc la adapostul de animale Un mod de dezinsectie total greșit, folosit de o femeie din localitatea Dumeni, a provocat un incendiu care i-a distrus adapostul de animale. Incidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza.…

- O femeie din Suceava a ajuns dupa gratii, dupa ce i-a mințit pe polițiști ca sa-și scape soțul de un dosar penal. Barbatul a fost implicat intr-un accident rutier și, pentru ca acesta nu deținea permis de conducere, in fața polițiștilor soția a susținut ca ea se afla, de fapt, la volan, in acel moment.…

- O femeie de 69 de ani, administrator al unei asociații de proprietari din Lugoj, a fost reținuta de polițiștii lugojeni, joi seara, pentru delapidare in forma continuata. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorului…

- O femeie, de 43 de ani, din Maramures, a fost retinuta pentru 24 dupa ce a gasit o poseta cu bani, acte si cu doua telefoane in spatele Garii din Arad si nu le-a dus la poliție. Mai mult, ea chiar a vandut unul dintre telefoane. Femeia din Maramureș a gasit vineri seara o poseta cu acte si bani, in…

- O femeie de 43 de ani din Maramures a fost retinuta dupa ce a gasit o poseta cu bani, acte si cu doua telefoane in spatele Garii din Arad si nu a facut niciun demers pentru a o returna, ba chiar a si vandut unul dintre telefoane. Ea este cercetata pentru infractiunea de insusire a bunului gasit, relateaza…

- La data de 23 februarie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 63 de ani, ar fi fost șantajat cu privire la denunțarea acestuia pentru comiterea unui pretins viol asupra unei minore.…