- O surpriza din ediția 16 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand Dumitru Pop Tincu, meșterul care are acum in grija cimitirul vesel de la Sapanța, a ajuns in fața celor trei jurați!

- Intr-un interviu acordat pentru VIVA , artista a marturisit ca are o viața de familie frumoasa, pentru care se straduiește. „Incerc sa fiu o mama buna, chiar daca mi se pare cel mai greu lucru pe lumea asta! In fiecare zi invaț și incerc sa devin acea mama pe care fiecare copil și-o dorește. Uneori…

- Ne-a ținut mulți ani in fața televizorului in perioada in care prezenta "Surprize, suprize , iar acum Andreea Marin se intoarce la TVR sau acasa, dupa cum a spus chiar ea, cu o noua emisiune.

- Crucea de mormant a lui Toader Turda, tatal renumitului interpret de muzica populara Gheorghe Turda, a fost adusa de la Cimitirul Vesel din Sapanta la Muzeul Satului din Bucuresti, informeaza Ziarul Lumina.A fost asezata in curtea Bisericii Dragomirești-Maramureș din incin­ta institutiei,…

- De Cimitirul Vesel de la Sapanța, locul in care moartea este infruntata cu umor și ironie, a auzit toata lumea, iar meșterul popular Dumitru Pop Tincu este cel care duce mai departe meșteșugul crucilor...

- "100 de moldoveni au zis", una dintre cele mai asteptate emisiuni de la PRIME, revine de maine pe micile ecrane. Noul sezon aduce multe surprize si concurenti noi. Emisiunea are si un nou prezentator, Lilu Ojovan, una dintre cele mai indragite vedete TV.

- "100 de moldoveni au zis", cel mai asteptat game show de la PRIME, revine pe micile ecrane cu o mare surpriza. Noul sezon, care va incepe in toamna, va fi gazduit de Lilu Ojovan, una dintre cele mai indragite prezentatoare TV si un internaut popular.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in sedinta extraordinara, in sistem online, si a adoptat Hotararea nr. 32/2020, prin care au fost stabilite masuri suplimentare de protectie pentru prevenirea si limitarea infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul judetului Maramures. Prefectul Nicolae-Silviu…