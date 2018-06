Stiri pe aceeasi tema

- De câte ori când ti-a fost copilul bolnav nu te-ai gândit ce aar face medicul tau pediatru? Sau cum reuseste el sa-si mentina copilul sanatos? Iata 6 trucuri simple si usor de implementat folosite de acesti medici pentru proprii copii care te vor ajuta sa scazi numarul zilelor…

- Atunci cand cau:i un aliat in lupta cu kilogramele, aceastE dietE este alegerea potrivitE. Regimul cu apE fiartE este foarte simplu "i poate fi :inut in paralel cu alte obiceiuri alimentare sEnEtoase.

- Studiile din numeroase tari au demonstrat ca oamenii tind sa manance acelasi volum de alimente in fiecare zi, indiferent de numarul de calorii al acestora. Deoarece unele alimente sunt mai putin dense caloric decat altele, dieta volumetrica...

- Invitata la matinalul DigiFM, Sore a vorbit despre dieta prin care a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Artista avea 86 de kilograme dupa ce a nascut și a reușit sa ajunga, in șase luni, la greutatea ei normala, de 56 de kilograme. ”Nu am ținut vreo dieta minune. Am renunțat la carne…

- De cate ori insa ai renuntat si te-ai invinovatit ca nu poti? Si ai continuat sa speri ca data viitoare va merge, in timp ce mai infuleci cu placere si in acelasi timp cu vina inca o bucatica? Apoi mai citesti o dieta, o reteta sanatoasa sau review-uri despre o noua modalitate de a slabi,…

- Dieta cu urzici este arma primaverii impotriva grasimii nedorite. Beneficiind de toate proprietațile sanatoase ale urzicilor vei ajunge sa slabești sanatos chiar și cate un kilogram pe zi.

- Savantii de la La Jolla Institute For Allergy and Immunology au venit cu noi concluzii dupa ce studiile facute de ei au aratat ca o dieta bogata in grasimi si colesterol duce la epuizarea celulelor imunitare care au rolul de a proteja arterele. De aici pana la problemele vasculare nu mai este decat…