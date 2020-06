Stiri pe aceeasi tema

- Turistii si constantenii vor avea ocazia in aceasta vara sa faca scufundari gratuite la vestigiile portului antic Tomis, iar organizatorii au precizat ca vizitarea va fi inofensiva pentru situl arheologic, tururile subacvatice desfasurandu-se sub coordonarea si supravegherea instructorilor de scufundare,…

- Strabag SRL inchide punctul de lucru de pe strada Interioara, si deschide un altul pe bd. Mamaia Firma are doi asociati, ambii avand personalitate juridica austriacaAsociatii societatii Strabag SRL s au intrunit in sedinta si au luat hotararea datata la 11 martie 2020, fiind recent publicata in Monitorul…

- Fauna si flora sunt la cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani, potrivit cercetatorilor, iar semnele sunt vizibile: delfini de mari dimensiuni vin foarte aproape de mal la vanatoare de chefal, iar apa este de o claritate iesita din comun. Secventele cu delfinul care s-a apropiat de mal, la vanatoare…

- Piese auto, obiecte sanitare, haine, obiecte de uz casnic toate la preturi reduse. Nu este oferta unor magazine, ci doar o mica parte din produsele confiscate si scoase la vanzare de Fiscul din Constanta. Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica…

- Kaufland angajeaza 250 de persoane in Romania, in condițiile in care multe firme și-au suspendat activitatea din cauza restricțiilor determinate de pandemia de coronavirus. Retailerul a anunțat intr-un comunicat ca are nevoie de oameni in magazinele sale din București și mai multe orașe, precum Iași,…

- Primaria Teiuș face apel catre cetațeni sa se inscrie pe lista de voluntari ai orașului, pentru a contribui la ajutorul necesar locuitorilor. ”In aceste momente dificile pentru fiecare dintre noi, pentru intreaga societate, spiritul de solidaritate și ajutor pentru cei care au cu adevarat nevoie de…

- Daca odata cu cresterea temperaturii in termometru, oamenii ar fi luat cu asalt principalele atractii din municipiu Constanta, locuitorii au inteles importanta carantinei generale, astfel orasul este din ce in ce mai pustiu. Strazile sunt goale, fiind foarte putine masini aflate in trafic. Pe de alta…

- Maratonul Nisipului, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de la malul Marii Negre, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 28 29 martie 2020, a fost reprogramat pentru 7 8 noiembrie 2020 din cauza fenomenului Covid 19.Organizatorii au decis reprogramarea evenimentului sportiv, dupa…