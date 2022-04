Stiri pe aceeasi tema

- Tiparele de operare ale Rusiei ar putea fi schimbate de posibila capacitate demonstrata a Ucrainei de a tinti navele de razboi din Marea Neagra. Astfel, Rusia ar putea fi nevoita sa desfasoare in Marea Neagra mijloace suplimentare de aparare aeriana si/sau sa retraga navele din apropierea coastei, precizeaza…

- Raspunsul NATO la razboiul din Ucraina trebuie sa includa o resetare mai larga a poziției sale in bazinul Marii Negre, scriu intr-un raport CEPA generalul Ben Hodges, fostul comandant al Forțelor Terestre americane in Europa, și Lauren Speranza, experta in aparare transatlantica.

- Importanța apartenenței Romaniei la NATO este cu atat mai evidenta in contextul agresiunii Rusiei in Ucraina, arata președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj la aniversarea a 18 ani de la depunerea documentelor de aderare a Romaniei la NATO. Romania iși va intari in continuare capacitatea de aparare…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- Fortele ruse au capturat Insula Serpilor din Marea Neagra, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Moscova, confirmand un anunt facut joi seara de Serviciul ucrainean de frontiera, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Bulgaria a respins recent cerinta Rusiei ca NATO sa se retraga de pe teritoriul sau si din tara vecina Romania, insa nu impartaseste entuziasmul romanesc pentru consolidarea prezentei militare occidentale la Marea Neagra si este reticenta fata de o desfasurare suplimentara de trupe aliate pe teritoriul…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…