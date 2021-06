Stiri pe aceeasi tema

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a castigat alegerile prezidentiale din Iran cu 61,95% din voturi din primul tur, potrivit rezultatelor definitive anuntate sambata de ministrul de interne, Abdolfazl Rahmani Fazli, a doua zi dupa desfasurarea scrutinului, informeaza France Presse. Rata de participare…

- Ministrul francez de interne Gerald Darmanin a calificat drept "disfunctionalitati grave si inacceptabile" pana produsa la operatorul de telecomunicatii Orange ce a perturbat numerele de urgenta din toata Franta miercuri seara pentru cateva ore, relateaza joi France Presse. O persoana avand o "boala…

- Villarreal o conduce pe Manchester United cu scorul de 1-0, la pauza finalei Europa League la fotbal, care are loc miercuri seara, la Gdansk (Polonia). Gerard Moreno a deschis scorul in min. 29, in urma unei lovituri libere executate de Dani Parejo. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea,…

- Snapchat, o aplicatie de partajare a videoclipurilor si fotografiilor foarte populara printre tineri, a devenit "reteaua sociala a drogurilor" prin promovarea livrarilor la domiciliu, a acuzat miercuri ministrul francez de interne Gerald Darmanin, citat de France Presse. "Pe Snapchat, barbatii…

- Guvernul columbian a anuntat marti ca "verifica informatia" despre presupusa moarte in Venezuela a lui Jesus Santrich, unul dintre liderii fostei gherile columbiene Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC), care a participat la negocierile de pace din 2016, relateaza miercuri France Presse.…

- Trupe israeliene au intrat in Fasia Gaza in cadrul operatiunii militare in curs impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas, a anuntat vineri armata, transmite AFP. "Aviatia israeliana si trupele terestre desfasoara un atac in Fasia Gaza", a declarat armata intr-un mesaj scurt. Intrebat de AFP,…

- Probabilitatea ca Rusia sa invadeze Ucraina în urmatoarele saptamâni este "redusa la medie", a estimat joi seful fortelor americane în Europa, generalul Tod Wolters, în timp ce Moscova a masat trupe la granita ucraineana, relateaza France Presse. Întrebat…

- Reprezentantul Universitatii Babes-Bolyai, Constantin Raduta, a fost numit, vineri, in functia de presedinte al clubului de fotbal Universitatea Cluj, potrivit paginii de Facebook a gruparii de Liga a II-a. Mandatul lui Raduta in fruntea clubului intra in vigoare miercuri 14 aprilie.…