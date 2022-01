Stiri pe aceeasi tema

- „Nu are cu ce sa ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu daca pot sa spun ca l-am iertat. O sa-l ierte Dumnezeu. Nu sunt fioros... pe el. Toate la randul lor. Ar trebui sa nu mai poarte haina de polițist. Nu o merita. Sa mearga pe șantier, ca pe șantier sunt o groaza de oameni care au nevoie de el”,…

- Constantin Popescu a trimis o scrisoare catre familia Raisei, dupa accidentul tragic. Tatal fetei de 11 ani reacționeaza și spune ca agentul nu merita sa mai imbrace haina de polițist. Barbatul marturisește ca nu are nevoie de ajutorul sau.

- „Nu are cu ce sa ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu daca pot sa spun ca l-am iertat. O sa-l ierte Dumnezeu. Nu sunt fioros... pe el. Toate la randul lor. Ar trebui sa nu mai poarte haina de polițist. Nu o merita. Sa mearga pe șantier, ca pe șantier sunt o groaza de oameni care au nevoie de el”,…

- Agentul Constantin Popescu a transmis o scrisoare familiei Raisei, fetița ucisa in accident, prin intermediul avocatului familiei, Adrian Cuculis. Aparatorul a dat publicitații scrisoarea, in care polițistul iși cere iertare și susține ca “regreta profund” tragedia pe care a provocat-o. Adrian Cuculis…

- Avocatul Adrian Cuculis a facut publica, vineri, 21 ianuarie, „cu acordul familiei Raisei”, scrisoarea polițistului Constantin Popescu, cel care a omorat-o pe fetița de 11 ani, lovind-o violent cu mașina pe Bulevardul Laminorului din București, pe 13 ianuarie. „Știu ca nu am cum sa va cer acum sa ma…

- "Durerea pe care v-am pricinuit-o este imi este de neimaginat și stiu ca orice aș spune in aceste momente in fața dumnevoastra nu mai are importanța, dar totuși vreau sa-mi cer iertare, știu ca nu o voi primi, dar....Imi exprim regretul profund fața de familia dvs, nevoita sa treaca prin acest tragic…

- Constantin Popescu, agentul de la secția 5 care a spulberat, cu mașina de poliție, cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului, a fost audit, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1. El a mai fost chemat la audiere, insa le-a transmis procurorilor ca nu se simte…

- Raisa este deja in mormant, iar Marina a ramas traumatizata pe viața, dar mama celei din urma iși exprima dezamagirea cu privire la abordarea aleasa de polițistul care este vinovat pentru aceasta tragedie. Chiar daca nu mai poate da timpul inapoi, mama Marinei ii reproșeaza agentului Constantin Popescu…