Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Acesta se intorcea de la copiii aflati in interior, carora le dusese provizii si oxigen.

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Potrivit autoritatilor, barbatul, fost militar, si-a pierdut cunostinta in timp ce inota spre iesirea din pestera.

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i a aprovizionat pe copiii blocati intr o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. 39; 39;Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul…

- Un salvator al celor 12 copii blocati intr-o pestera din Thailanda, a murit dupa ce le-a dus oxigen. Este vorba de un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze, iar tragedia a avut loc din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, relateaza AFP. “Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe…

- "Va fi dificil sa ii evacuam astazi", a declarat guvernatorul provinciei Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, care coordoneaza celula de criza. Gratie unui sistem de pompe, "apa scade cu un centimetru pe ora, ceea ce nu-i deloc rau daca se tine cont de marimea pesterii", insa aceasta scadere este…

- Drama copiilor blocați de 10 zile intr-o peștera din Thailanda este departe de sfarșit. Dupa ce in mod miraculos luni au fost gasiți in viața, acum urmeaza lungul proces al aducerii lor la suprafața. Armata thailandeza avertizeaza ca asta ar putea dura chiar și cateva luni.

- Cei 12 jucatori ai echipei de fotbal de juniori si antrenorul lor, gasiti luni in viata de catre salvatori, ar putea ramane blocati in pestera pentru cateva luni, sau ar putea sa invete sa foloseasca echipamentul scafandrilor pentru a iesi la suprafata, relateaza BBC.

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…