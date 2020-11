Stiri pe aceeasi tema

- Mii de scrisori din partea celor mici au ajuns in ultimele zile la o adresa poștala a lui Moș Craciun din Franța. Copiii din intreaga lume i-au scris lui Moș Craciun despre temerilor lor și ce cadouri ași dores. O fetița de 10 ani a spus ca vrea ca matușa ei sa nu se imbolnaveasca de aceste sarbatori,…

- Mii de manifestanți au ieșit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva unei noi legi propuse care ar interzice difuzarea imaginilor personalului de poliție, scrie Euronews . Protestatarii s-au adunat pe Esplanada Drepturilor Omului la Trocadero, scandand „Libertate!” și purtand pancarte…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat un al doilealockdown național pana cel puțin la sfarșitul lunii noiembrie. Macron a declarat ca, in conformitate cu noile masuri, incepand de vineri, oamenilor li se va permite sa plece de acasa doar din motive esențiale de munca sau din motive medicale.…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat cu ocazia noului an universitar ca, incepand din acest an, elevii din invațamantul preuniversitar vor putea studia o noua materie opționala. „Teatrul și noi” este unul dintre cele trei optionale care ar putea fi introdus in orarul copiilor. Materia este menita…

- Pierderea mirosului este asociata cu multe cazuri de Covid-19, dar acest simptom s-ar putea dovedi destul de liniștitor, potrivit unui nou studiu franco-belgian. Anosmia sau pierderea mirosului – un simptom frecvent asociat cu noul coronavirus esteceva „de bine”, conform studiului realizat de medicii…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a postat un mesaj și o fotografie pe Instagram, pentru prima oara dupa controversatul incident prin care a trecut. In mesaj anunța ca a putut sa respire de unui singur pentru o zi intreaga. „Salut, Navalnii aici. Mi-e dor de voi. Deocamdata de abia pot face ceva. Acum pot…